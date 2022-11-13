Думфрис повредил колено в матче с «Аталантой». Первый матч Нидерландов на ЧМ – через 8 дней

Дензел Думфрис был заменен в матче с «Аталантой» из-за повреждения.

Защитник «Интера», получив мяч на боковой линии, почувствовал дискомфорт в правой ноге и не смог продолжить игру. Он был заменен на 71-й минуте матча.

На скамейке запасных Думфрис сразу же получил пакет со льдом на правое колено. Правый защитник явно испытывал дискомфорт, но не выглядел обеспокоенным.

Ранее Луи ван Гал включил Думфриса в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. Первый матч «оранжевые» проведут 21 ноября против сборной Сенегала.