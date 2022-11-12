Мэддисон из-за травмы заменен в 1-м тайме игры с «Вест Хэмом». Хавбек «Лестера» в заявке на ЧМ-2022
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон получил травму за неделю до начала ЧМ-2022.
Хавбек открыл счет в матче с «Вест Хэмом» на 8-й минуте игры 16-го тура АПЛ. На 25-й он был заменен.
Как сообщает журналист BBC Оуинн Палмер-Аткин, футболист мог получить повреждение колена, подавая угловой.
Мэддисон включен в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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