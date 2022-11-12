Мэддисон из-за травмы заменен в 1-м тайме игры с «Вест Хэмом». Хавбек «Лестера» в заявке на ЧМ-2022

Полузащитник получил травму за неделю до начала .

Хавбек открыл счет в матче с на 8-й минуте игры 16-го тура . На 25-й он был заменен.

Как сообщает журналист BBC Оуинн Палмер-Аткин, футболист мог получить повреждение колена, подавая угловой.

Мэддисон включен в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Главное о заявке Англии на ЧМ: Мэддисона и Уилсона вернули через 3 года, Рэшфорда – после Евро, Магуайр все еще лучше Томори