«Ференцварош» Черчесова лидирует с отрывом в 8 очков и двумя матчами в запасе в лиге. У команды 4 победы в 5 последних играх
«Ференцварош» закрепился на первом месте в чемпионате Венгрии.
В воскресенье был обыгран «Гонвед» (2:0).
Команда тренера Станислава Черчесова лидирует в чемпионате с отрывом в 8 очков и двумя матчами в запасе.
У команды также 4 победы и ничья в 5 последних матчах лиги.
«Ференцварош» набрал 34 очка в 14 матчах чемпионата. У команды 11 побед, ничья и два поражения.
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