«Ференцварош» Черчесова лидирует с отрывом в 8 очков и двумя матчами в запасе в лиге. У команды 4 победы в 5 последних играх

«Ференцварош» закрепился на первом месте в чемпионате Венгрии.

В воскресенье был обыгран «Гонвед» (2:0).

Команда тренера лидирует в чемпионате с отрывом в 8 очков и двумя матчами в запасе.

У команды также 4 победы и ничья в 5 последних матчах лиги.

набрал 34 очка в 14 матчах чемпионата. У команды 11 побед, ничья и два поражения.