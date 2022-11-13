«Ференцварош» Черчесова лидирует с отрывом в 8 очков и двумя матчами в запасе в лиге. У команды 4 победы в 5 последних играх

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» закрепился на первом месте в чемпионате Венгрии. 

В воскресенье был обыгран «Гонвед» (2:0).

Команда тренера Станислава Черчесова лидирует в чемпионате с отрывом в 8 очков и двумя матчами в запасе.

У команды также 4 победы и ничья в 5 последних матчах лиги.

«Ференцварош» набрал 34 очка в 14 матчах чемпионата. У команды 11 побед, ничья и два поражения.

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