Земан считает Пеле величайшим футболистом в истории: «Марадона достиг бы большего, если бы не стал рабом наркотиков»

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Зденек Земан назвал лучшего футболиста в истории.

– Кто величайший игрок всех времен?

Пеле. Из-за того, как он вел себя вне поля.

Неизвестно, чего мог бы достичь Марадона, если бы не стал рабом наркотиков и плохих связей, – сказал бывший главный тренер «Ромы» и «Лацио».

Первый трофей Марадоны – МЧМ-1979. В финале забил сборной СССР и стал лучшим игроком турнира

Дети Марадоны запретили «Наполи» использовать образ Диего. Из-за того, что клуб не заплатил им

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