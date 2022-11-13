Земан считает Пеле величайшим футболистом в истории: «Марадона достиг бы большего, если бы не стал рабом наркотиков»
Зденек Земан назвал лучшего футболиста в истории.
– Кто величайший игрок всех времен?
– Пеле. Из-за того, как он вел себя вне поля.
Неизвестно, чего мог бы достичь Марадона, если бы не стал рабом наркотиков и плохих связей, – сказал бывший главный тренер «Ромы» и «Лацио».
Первый трофей Марадоны – МЧМ-1979. В финале забил сборной СССР и стал лучшим игроком турнира
Дети Марадоны запретили «Наполи» использовать образ Диего. Из-за того, что клуб не заплатил им
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