Земан считает Пеле величайшим футболистом в истории: «Марадона достиг бы большего, если бы не стал рабом наркотиков»

назвал лучшего футболиста в истории.

– Кто величайший игрок всех времен?

– . Из-за того, как он вел себя вне поля.

Неизвестно, чего мог бы достичь , если бы не стал рабом наркотиков и плохих связей, – сказал бывший главный тренер «Ромы» и .

Первый трофей Марадоны – МЧМ-1979. В финале забил сборной СССР и стал лучшим игроком турнира

Дети Марадоны запретили «Наполи» использовать образ Диего. Из-за того, что клуб не заплатил им