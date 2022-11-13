У «Ромы» 1 победа за 5 последних туров Серии А. Команда Моуринью не побеждает 3 матча
«Рома» не добилась ни одной победы за последние три матча в Серии А.
Команда Жозе Моуринью сыграла вничью с «Торино» (1:1) в 15-м туре. 6 ноября она проиграла «Лацио» (0:1), а между этими матчами разделила очки с «Сассуоло» (1:1).
За пять последних туров у римлян лишь одна победа – над «Вероной» (3:1).
Далее «Рома» встретится с «Болоньей» – это случится 4 января.
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Кристанте (Тахирович, 69), Дзаньоло, Камара (Матич, 54), Вольпато (Эль-Шаарави, 46), Абрахам (Белотти, 70), Залевски (Дибала, 70).
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Торино –
Милинкович-Савич, Лазаро, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 52), Зима, Войвода (Синго, 30), Линетти, Миранчук (Радонич, 81), Влашич, Риччи, Санабрия (Адопо, 80).
- Предупреждения:
- Буонджорно (48), Камара (53), Дибала (86), Тахирович (89), Лазаро (90).
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