У «Ромы» 1 победа за 5 последних туров Серии А. Команда Моуринью не побеждает 3 матча

не добилась ни одной победы за последние три матча в Серии А.

Команда Жозе Моуринью сыграла вничью с (1:1) в 15-м туре. 6 ноября она проиграла «Лацио» (0:1), а между этими матчами разделила очки с «Сассуоло» (1:1).

За пять последних туров у римлян лишь одна победа – над «Вероной» (3:1).

Далее «Рома» встретится с «Болоньей» – это случится 4 января.