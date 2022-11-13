Роналду впервые в сезоне не попал в заявку «МЮ» два раза подряд

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Фулхэм премьер-лига Англия Футбол

Криштиану Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на второй матч подряд.

Случилось подобное впервые в сезоне.

37-летнего португальца нет в заявке на игру АПЛ с «Фулхэмом», также он пропускал матч Кубка лиги с «Астон Виллой» (4:2).

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг ранее сообщал, что Роналду заболел.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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