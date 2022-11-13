Роналду впервые в сезоне не попал в заявку «МЮ» два раза подряд

не попал в заявку на второй матч подряд.

Случилось подобное впервые в сезоне.

37-летнего португальца нет в заявке на игру АПЛ с , также он пропускал матч Кубка лиги с «Астон Виллой» (4:2).

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг ранее сообщал, что Роналду заболел.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.