Конор Галлахер: «Если «Челси» хочет бороться за трофеи, следует играть гораздо лучше. «Ньюкасл» это показал»

Хавбек раскритиковал команду после поражения от (0:1).

«Мы были недостаточно хороши, «Ньюкасл» заслужил победу. Мы должны играть лучше, нужно взглянуть на себя.

Соперник был физически сильнее, действовал гораздо интенсивнее, и над этим нам нужно работать.

Если мы хотим бороться за трофеи, следует играть гораздо лучше, и «Ньюкасл» это нам продемонстрировал. Так что нужно посмотреть на самих себя», – сказал Галлахер.