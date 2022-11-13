Конор Галлахер: «Если «Челси» хочет бороться за трофеи, следует играть гораздо лучше. «Ньюкасл» это показал»

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Хавбек «Челси» Конор Галлахер раскритиковал команду после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

«Мы были недостаточно хороши, «Ньюкасл» заслужил победу. Мы должны играть лучше, нужно взглянуть на себя.

Соперник был физически сильнее, действовал гораздо интенсивнее, и над этим нам нужно работать.

Если мы хотим бороться за трофеи, следует играть гораздо лучше, и «Ньюкасл» это нам продемонстрировал. Так что нужно посмотреть на самих себя», – сказал Галлахер.

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