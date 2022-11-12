Грэм Поттер: «У «Челси» было много ошибок. «Ньюкасл» выглядел уверенно, разница в графиках команд очевидна»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (0:1) в .

«У нас рано выбыл , и это было не лучшее начало. Также были проблемы у Аспиликуэты, пришлось его заменить в перерыве.

У нас было слишком много вынужденных ошибок. У нас были все необходимые качества для того, чтобы добиться успеха, но чего-то все время не хватало.

«Ньюкасл» выглядел очень уверенно, и была очевидна разница в том, какой у команд график. У очень интенсивный высокий прессинг. Во втором тайме нам пришлось вносить изменения, поскольку нас переигрывали. Нужен был еще один игрок в центр поля.

Мы хорошо отреагировали, но после 0:1 все определяла свежесть. Мы пытались сравнять, но не смогли забить нужный нам гол. Нам нужно показывать больше, чтобы говорить, что мы заслуживали победить.

Игра была равной, шансов почти не было. Отдам должное «Ньюкаслу», он в хорошей форме. На его стадионе тяжело играть. А мы в плохой форме, так что во время паузы мы будем перезагружаться.

У нас тяжелый отрезок, хорошего много, однако и плохое есть. Порой нужно принять то, что возникли проблемы, перестроиться и снова пойти вперед», – сказал Поттер Sky Sports.