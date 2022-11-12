Переговоры «Челси» с Маунтом в тупике, с лета прогресса нет. Контракт с хавбеком – до 2024-го

У возникли проблемы в переговорах с полузащитником .

По данным The Telegraph, стороны обсуждают продление контракта с лета, однако в них до сих пор не наметилось никакого существенного прогресса.

Руководство «синих» надеется, что из тупика удастся выйти, и продолжит работу в этом направлении. Главный тренер считает Маунта важным членом команды.

Нынешний договор Маунта рассчитан до лета 2024 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.