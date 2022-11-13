«Интер» выиграл 6 из 7 последних матчей в Серии А, у «Аталанты» 3 поражения подряд

лишь раз потерял очки за последние семь матчей чемпионата Италии.

Команда Симоне Индзаги одолела «Аталанту» (3:2) в 15-м туре. Начиная с 8 октября у миланцев 6 побед и 1 поражение – от «Ювентуса» (0:2).

В следующий раз «Интер» сыграет с «Наполи» дома – это случится 4 января.

в Серии А проиграла в третий раз подряд. Ранее она уступила «Наполи» (1:2) и «Лечче» (1:2). Далее она встретится со «Специей» (4 января).