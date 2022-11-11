Леау признан игроком октября в Серии А. У форварда «Милана» 2 гола и ассист за 5 матчей месяца

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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим футболистом октября в Серии А.

На это звание также претендовали форвард «Наполи» Виктор Осимхен, хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, вингер «Аталанты» Адемола Лукман и полузащитник «Интера» Николо Барелла.

В октябре Леау провел в чемпионате Италии пять игр, в которых «Милан» потерпел одно поражение и добился четырех побед. Португалец отметился за это время двумя голами и одной результативной передачей.

Подробно со статистикой Леау можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/SerieA

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