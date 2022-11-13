Президент отметил роль главного тренера в прогрессе команды.

После 17 матчей екатеринбуржцы занимают в таблице Мир 10-е место.

— Начало чемпионата выдалось не очень хорошим – можно сказать, на жирный кол. Потом мы начали играть хорошо, считаю, что футболисты выступали достойно. Имеем хорошую серию без поражений.

Это произошло во многом после приглашения Виктора Михайловича [Гончаренко]. От тренера многое зависит. Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Игоря Михайловича Шалимова, мы с ним тоже работали, старались, но так получилось. Иногда бывает, что что‑то не срастается, нет какой‑то химии.

— Самым главным приобретением лета было приглашение тренера?

— Конечно, Виктора Михайловича мы знаем давно. Мы знали, что это топ‑тренер. Очень рад, что он согласился и вернулся в наш клуб. При нем заиграли многие ребята, так что…

Я уже несколько раз говорил, что не согласен с Леонидом Арнольдовичем Федуном, что тренер — это только 10%. Нет, конечно, тренер — это 90%, — сказал .

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