Гончаренко после 2:0 с «Факелом»: «Урал» был великолепен два последних месяца. Сегодняшний матч – венец проделанной работы»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе над «Факелом».
Команда из Екатеринбурга выиграла матч 17-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. «Урал» набрал очки в девятом матче подряд.
«Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали.
Сегодняшний матч – венец проделанной работы. У нас есть еще Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.
Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак. Понимали, что «Факел» будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», – сказал Гончаренко.
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