Абаскаль о 2:0 с «Локо»: «Я получил удовольствие от 1-го тайма. «Спартак» сделал большой шаг в плане взросления»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1).

«Мы провели два разных тайма. От первого я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции.

Есть сожаление по второму тайму, не реализовал свои моменты.

В этой игре мы сделали большой шаг в плане взросления команды. В этом причина разных таймов.

Если не используешь свои моменты, то матч становится открытым – и соперник может получить свой шанс. Мы должны научиться не расслабляться. Футбол полон взлетов и падений», – сказал Абаскаль.