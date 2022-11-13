Абаскаль о 2:0 с «Локо»: «Я получил удовольствие от 1-го тайма. «Спартак» сделал большой шаг в плане взросления»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1).
«Мы провели два разных тайма. От первого я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции.
Есть сожаление по второму тайму, Шамар Николсон не реализовал свои моменты.
В этой игре мы сделали большой шаг в плане взросления команды. В этом причина разных таймов.
Если не используешь свои моменты, то матч становится открытым – и соперник может получить свой шанс. Мы должны научиться не расслабляться. Футбол полон взлетов и падений», – сказал Абаскаль.
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