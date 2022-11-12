Лапорта положительно оценил первую часть сезона «Барсы»: «Команда прибавила, но все еще строится. Наша цель – Ла Лига»
Жоан Лапорта оценил результаты «Барселоны» в первой части сезона.
– К перерыву «Барса» – один из лидеров Ла Лиги, но при этом команда вылетела из Лиги чемпионов. Как вы оцените первые три месяца сезона?
– Положительно оцениваю первую часть сезона. Команда прибавила и стала более конкурентоспособной, хотя она все еще строится. Но при этом вызывает большие ожидания. Ла Лига – наш приоритет в этом сезоне.
Мы всегда ставим перед собой максимальные цели и хотели бы продолжить участие в Лиге чемпионов, но обстоятельства сложились так, что это оказалось невозможным. Это тяжелый удар.
Я настаиваю на том, что наша цель – Ла Лига. И мы надеемся, что будем идти по правильному пути. У нас есть шансы бороться за титул, – сказал президент «Барселоны».
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