назвал фаворитов чемпионата мира.

– Кто ваш фаворит на победу в Катаре?

– Всегда нужно рассчитывать на , Бразилию, я бы включил Англию, Францию, Испанию и Германию.

Аргентина является фаворитом в большей мере, чем четыре года назад, особенно благодаря победе в Кубке Америки. Когда у тебя есть Месси, и все понимают, что они должны играть за него, мечты могут сбыться.

– Тогда им обязательно играть за Месси?

– Очевидно, что он лучший в мире. Сейчас между всеми членами команды есть хорошая химия – как в тренерском штабе, так и среди игроков.

И в стране наблюдается очень позитивное настроение, которого раньше не было видно. Вокруг аргентинской команды была сгенерирована очень хорошая энергия.

– Если Месси выиграет чемпионат мира, то не останется сомнений в том, что он лучше ?

– Для меня таких споров никогда не существовала, они оба являются лучшими игроками в своих контекстах. Как это измерять? По результатам? Победам на чемпионатах мира? «Золотым мячам»?

Они занимают одно и то же место, и это первое место, – сказал бывший главный тренер .