Артета об изменениях в «Арсенале» при нем: «Клуб находился в тяжелом состоянии, а сейчас мы можем им гордиться»

высказался об изменениях в «Арсенале» под его руководством.

«Я очень горжусь, особенно одной вещью – тем, что наш клуб находился в тяжелом состоянии [когда я пришел], а сейчас у нас клуб, которым мы можем гордиться».

О Сака, Джаке и

«Они являются частью этого путешествия. Оно было очень напряженным, и я благодарен каждому игроку, который был его частью.

Все они наверняка внесли свой вклад в то, что происходит сейчас, и сделали нас лучшими тренерами. Это было чистое удовольствие, мне это очень понравилось», – сказал главный тренер .