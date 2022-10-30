Сака получил травму в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Ноттингемом». ЧМ – через 3 недели

Полузащитник получил травму в матче 14-го тура АПЛ.

Англичанин сделал голевую передачу на 5-й минуте игры с (1:0, первый тайм). Вскоре он получил ушиб, и, хотя и смог продолжать играть некоторое время, на 27-й минуте был заменен на хавбека Риса Нелсона.

В текущем сезоне Сака провел 11 матчей в , забив 4 гола и сделав 5 ассистов. В сентябре он был признан лучшим футболистом сборной в сезоне-2021/22 и, как ожидается, должен войти в состав команды на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой выступлений 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.