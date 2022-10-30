Сака получил травму в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Ноттингемом». ЧМ – через 3 недели
Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака получил травму в матче 14-го тура АПЛ.
Англичанин сделал голевую передачу на 5-й минуте игры с «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм). Вскоре он получил ушиб, и, хотя и смог продолжать играть некоторое время, на 27-й минуте был заменен на хавбека Риса Нелсона.
В текущем сезоне Сака провел 11 матчей в АПЛ, забив 4 гола и сделав 5 ассистов. В сентябре он был признан лучшим футболистом сборной Англии в сезоне-2021/22 и, как ожидается, должен войти в состав команды на ЧМ-2022.
Подробно со статистикой выступлений 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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