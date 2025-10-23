Певец Дани Мартин: «Антимадридизм фанатов «Атлетико» – это комплексы, он устарел. Если благодаря победам «Реала» в ЛЧ в Мадрид едут туристы, пусть побеждает он, а не «Вердер»

Болеющий за «Атлетико» певец Дани Мартин не против побед «Реала» в ЛЧ.

«Я люблю свой город. Если мой город счастлив и привлекает больше туристов благодаря победам «Реала » в Лиге чемпионов , пусть лучше побеждает «Реал», чем «Вердер » из Бремена.

Антимадридизм фанатов «Атлетико » кажется мне проявлением комплексов и уже неактуален. Тратить энергию и сосредотачиваться на том, чтобы другая команда проиграла...

Нам нужно тратить энергию и думать о том, чтобы наша команда побеждала, чтобы мы выходили и обыгрывали «Реал», когда он приезжает на «Метрополитано». А не выходили на поле с мыслями о том, что «Реал» всегда нас побеждает.

Мы их много раз побеждали и можем побеждать снова. Вот на что нам нужно тратить силы, а не на то, чтобы их ненавидеть. Я думаю, это чувство (антимадридизм – Спортс”) сильно устарело», – отметил Мартин.