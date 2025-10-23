Аршавин о том, в чем он сильнее Роналду: «Может, голова, поле лучше вижу. Мне не хватало его физики, атлетизма. Криштиану со мной футболками не поменялся, когда 0:0 сыграли»

Андрей Аршавин сравнил себя с Криштиану Роналду.

– Криштиану Роналду со мной футболками не поменялся, когда мы, кстати, 0:0 сыграли (в сентябре 2005 года Россия и Португалия сыграли без голов, также «МЮ» и «Арсенал» сыграли 0:0 в мае 2009 года – Спортс’‘).

– А что он сказал? Как сказал?

– Иди на ### (Аршавин произнес одними губами, не вслух, и засмеялся – Спортс’‘). Да не, он просто no (нет – Спортс’‘) или что-то еще сказал.

– Есть ли какие-то качества футбольные, в которых ты сильнее, чем Роналду?

– Может, голова, поле лучше вижу, только из-за этого.

– А каких его качеств тебе больше всего не хватило? Что бы ты хотел у него больше всего?

– Физика, атлетизм, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России.