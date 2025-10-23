10

Холанд запустил канал на YouTube

Эрлинг Холанд начал вести видеоблог на YouTube.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии объявил о запуске своего канала на видеохостинге YouTube.

«Рад поделиться кое-чем новеньким. Мой официальный канал YouTube уже запущен! Смотрите и не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться», – написал Холанд в соцсети.

На момент публикации канал норвежца насчитывает более 17 тысяч подписчиков. В своем первом видео «День из жизни профессионального футболиста» Холанд рассказал о своей ежедневной рутине.

