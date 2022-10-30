Артета про 5:0 с «Ноттингемом»: «Большие команды должны быстро реагировать на поражения. После 0:2 с ПСВ «Арсенал» так и сделал»

Главный тренер подвел итоги матча с (5:0).

«Большие команды должны реагировать на поражения как можно скорее. И после разочаровывающей игры в четверг [против – 0:2] именно это мы и сделали.

Времени нет, частичное тренировочное занятие – и уже надо быть готовым к новому матчу, причем не только физически, но и психологически, потому что мы играли с теми, кто обыграл «Ливерпуль» и потому чувствовали давление.

Все мы очень рады за Нелсона (хавбек забил два гола и отдал результативный пас – прим. Sports.ru). Он растет, становится все более зрелым игроком. Он каждый день демонстрирует свою страсть, и сегодня у него была возможность проявить себя. Он сделал это прекрасно и помог победить.

Надеюсь, у Сака не слишком серьезная травма. Посмотрим, что станет известно в ближайшие дни», – сказал Артета.