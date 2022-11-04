У Сона четыре перелома глазницы. После операции станет ясно, сыграет ли он на ЧМ-2022
Сон Хын Мин получил четыре перелома глазницы.
Операция на орбитальной части лица была запланирована на выходные, но ее перенесли на пятницу. Это даст ему дополнительный день на восстановление перед матчем Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре 24 ноября против Уругвая.
До операции нельзя сказать, сможет ли 30-летний нападающий «Тоттенхэма» сыграть в Катаре. Но существует вероятность, что он поможет своей сборной, если после операции не будет никаких осложнений.
В первом тайме матча Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1) Сон столкнулся с защитником «Марселя» Шанселем Мбемба, после чего был вынужден покинуть поле.
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