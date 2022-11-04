У Сона четыре перелома глазницы. После операции станет ясно, сыграет ли он на ЧМ-2022

Сон Хын Мин получил четыре перелома глазницы.

Операция на орбитальной части лица была запланирована на выходные, но ее перенесли на пятницу. Это даст ему дополнительный день на восстановление перед матчем на чемпионате мира в Катаре 24 ноября против .

До операции нельзя сказать, сможет ли 30-летний нападающий сыграть в Катаре. Но существует вероятность, что он поможет своей сборной, если после операции не будет никаких осложнений.

В первом тайме матча чемпионов против (2:1) Сон столкнулся с защитником «Марселя» Шанселем Мбемба, после чего был вынужден покинуть поле.