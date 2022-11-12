Саутгейт не советует игрокам пользоваться соцсетями из-за оскорблений: «Надеемся, правительство будет давить на сети, чтобы они лучше все контролировали»
Главный тренер сборной Англии выступил против использования игроками социальных сетей.
«Я всегда советую футболистам не пользоваться соцсетями слишком уж часто, но таков мир, в котором они живут. Они молодые люди, а молодежи свойственно обитать в соцсетях.
Все в порядке до тех пор, пока подход остается рациональным, а настроение игроков от этого не портится. Все-таки нужно позволить взрослым принимать взрослые решения.
К нам приходили специалисты, которые общались с игроками и объясняли им, что жалобы на оскорбления в соцсетях помогают находить виновных. Мы можем внести в это дело свою лепту.
Но, конечно, мы надеемся на то, что правительство продолжит давить на социальные сети, чтобы они старались контролировать все это как можно лучше», – заявил Гарет Саутгейт.
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