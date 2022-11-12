Саутгейт не советует игрокам пользоваться соцсетями из-за оскорблений: «Надеемся, правительство будет давить на сети, чтобы они лучше все контролировали»

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Главный тренер сборной Англии выступил против использования игроками социальных сетей.

«Я всегда советую футболистам не пользоваться соцсетями слишком уж часто, но таков мир, в котором они живут. Они молодые люди, а молодежи свойственно обитать в соцсетях.

Все в порядке до тех пор, пока подход остается рациональным, а настроение игроков от этого не портится. Все-таки нужно позволить взрослым принимать взрослые решения.

К нам приходили специалисты, которые общались с игроками и объясняли им, что жалобы на оскорбления в соцсетях помогают находить виновных. Мы можем внести в это дело свою лепту.

Но, конечно, мы надеемся на то, что правительство продолжит давить на социальные сети, чтобы они старались контролировать все это как можно лучше», – заявил Гарет Саутгейт.

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