«Пари НН» обыграл «Ахмат» дома – 3:2. Хозяева вели со счетом 3:0
«Ахмат» уступил «Пари НН» (2:3) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За хозяев к 70-й минуте забили Ярослав Михайлов, Тимур Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский. Гости сумели ответить лишь двумя мячами – Владимира Ильина и Артема Тимофеева.
«Ахмат», имея 26 очков, сейчас занимает 5-е место. «Пари НН» набрал 19 баллов и на эту минуту идет 11-м.
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
- 1:0 – 20 Михайлов, 2:0 – 52 Сулейманов, 3:0 – 70 Рыбчинский, 3:1 – 73 Ильин, 3:2 – 86 Тимофеев.
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Пари НН –
Нигматуллин, Масоэро, Александров, Агапов, Корнюшин, Майга (Жигулев, 79), Михайлов, Юлдошев (Набиуллин, 79), Кротов (Шильцов, 57), Янсане (Рыбчинский, 57), Сулейманов.
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Ахмат –
Шелия, Быстров, Швец, Журавлев, Богосовац, Тимофеев, Камилов (Агаларов, 59), Садулаев (Харин, 66), Олейников (Трошечкин, 46), Бериша, Конате (Ильин, 46).
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