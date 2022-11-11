«Пари НН» обыграл «Ахмат» дома – 3:2. Хозяева вели со счетом 3:0

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«Ахмат» уступил «Пари НН» (2:3) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев к 70-й минуте забили Ярослав Михайлов, Тимур Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский. Гости сумели ответить лишь двумя мячами – Владимира Ильина и Артема Тимофеева.

«Ахмат», имея 26 очков, сейчас занимает 5-е место. «Пари НН» набрал 19 баллов и на эту минуту идет 11-м.

Пари НН – Ахмат 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
11 ноября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Михайлов, 2:0 – 52 Сулейманов, 3:0 – 70 Рыбчинский, 3:1 – 73 Ильин, 3:2 – 86 Тимофеев.
Пари НННигматуллин, Масоэро, Александров, Агапов, Корнюшин, Майга (Жигулев, 79), Михайлов, Юлдошев (Набиуллин, 79), Кротов (Шильцов, 57), Янсане (Рыбчинский, 57), Сулейманов.
АхматШелия, Быстров, Швец, Журавлев, Богосовац, Тимофеев, Камилов (Агаларов, 59), Садулаев (Харин, 66), Олейников (Трошечкин, 46), Бериша, Конате (Ильин, 46).
Предупреждения:
Майга (7), Кротов (42), Бериша (49), Юлдошев (55), Корнюшин (90).

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