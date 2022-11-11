«Пари НН» обыграл «Ахмат» дома – 3:2. Хозяева вели со счетом 3:0

уступил (2:3) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев к 70-й минуте забили , и . Гости сумели ответить лишь двумя мячами – и .

«Ахмат», имея 26 очков, сейчас занимает 5-е место. «Пари НН» набрал 19 баллов и на эту минуту идет 11-м.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ