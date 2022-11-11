Ширер сравнил Триппьера с Трентом: «Триппьер великолепно исполняет стандарты, лучше защищается»

считает, что – лучший вариант для сборной Англии.

«Я не вижу большой разницы между Трентом [Александер-Арнолдом] и Триппьером.

Что касается исполнения стандартных положений, то он просто великолепен. Я знаю, что он забивал в прошлом сезоне, в этом сезоне, сделал несколько передач.

Он лучше защищается. Я думаю, что как универсал, Триппьер лучше каждого из них», – сказал экс-форвард сборной Англии и в интервью LADbible TV.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии сыграет в группе B с США, Ираном и Уэльсом.

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном