Ширер сравнил Триппьера с Трентом: «Триппьер великолепно исполняет стандарты, лучше защищается»

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Алан Ширер считает, что Киран Триппьер – лучший вариант для сборной Англии.

«Я не вижу большой разницы между Трентом [Александер-Арнолдом] и Триппьером.

Что касается исполнения стандартных положений, то он просто великолепен. Я знаю, что он забивал в прошлом сезоне, в этом сезоне, сделал несколько передач.

Он лучше защищается. Я думаю, что как универсал, Триппьер лучше каждого из них», – сказал экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» в интервью LADbible TV.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии сыграет в группе B с США, Ираном и Уэльсом.

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном

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