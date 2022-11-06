Трент о критике: «Когда «Ливерпуль» побеждал, все говорили: «Он изменил подход к игре». А теперь говорят: «Он обороняется не так, как должен». Но одного без другого быть не может»

Трент Александр-Арнолд ответил тем, кто критикует его за игру в обороне.

«Думаю, у меня достаточно крепкий характер, когда дело касается таких вещей. Я всегда относился к ним с пониманием. Я привык к этому с юных лет. Люди говорят всякое, они много болтают, у них есть свое мнение. Такова жизнь, и они имеют на это право.

Я всегда воспринимал это как «я знаю, что мне нужно делать», а потом просто продолжал в том же духе. Знаете, это все-таки наша работа. Это ее неотъемлемая часть.

Если честно, мне кажется, что есть вещь, которую люди не вполне понимают. У нас не самый обычный стиль игры. Когда все идет хорошо, люди хвалят нас. Когда что-то не так, то начинается: «Дело в том, что они обороняются не так, как привыкли» или «Они обороняются не так, как должны. Они должны делать вот так».

В прошлом году мы почти выиграли все возможные трофеи, и это не было проблемой, потому что мы побеждали. Все говорили: «Ах, Трент поменял позицию, теперь у него другая роль. Он изменил подход крайних защитников к игре». А теперь это: «Он обороняется не так, как должен это делать крайний защитник». Ну, если я поменял подход к игре, то одного без другого быть не может.

Команда может лишь играть так, как ей говорят. Если люди чего-то не понимают или неправильно истолковывают это, то происходят такие вещи.

У меня есть мнение о некоторых игроках. Им говорят делать на поле вещи, которые я бы назвал неправильными, но нет. Футбол – это футбол. Пока все играют в него так, как считают нужным, то кто мы такие, чтобы судить?» – сказал защитник .

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном