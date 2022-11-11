Родриго считает, что Фали умышленно ударил его локтем. Футболист «Кадиса» назвал Гоэса благородным человеком, а Винисиуса – нет

Футболист обвинил защитника Фали Хименеса в умышленном ударе локтем.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в матче 14-го тура . В одном из эпизодов Фали Хименес вступил в единоборство против Родриго, ударив его локтем.

«Он сделал это намеренно. Хотя он сказал, что ничего не делал, это обидно. Такие действия не вписываются в рамки футбола», – заявил бразильский игрок мадридцев.

Сам Фали отметил, что не выставлял локоть. Также он рассказал, что Винисиус называл «Кадис» клубом из Сегунды во время матча.

«На мой взгляд, Родриго кажется благородным человеком, а вот Винисиус – нет. Говорю как есть. С Родриго мне удалось поговорить. Возможно, Винисиус был просто зол, был не его день», – заявил .