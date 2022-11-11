прокомментировал пропуск из-за травмы.

«Как некоторые из вас, наверное, уже поняли, я не смогу поехать на чемпионат мира. В последние дни делалось все возможное, чтобы мое участие стало возможным. Но этого оказалось недостаточно для чемпионата мира!

Отдельное спасибо всем тем, кто отдал все силы, чтобы помочь мне. Хотел бы поблагодарить тренера и врача команды Йохена Хане, которые тоже все перепробовали!

Хотелось бы поделиться с вами лучшими новостями, но, к сожалению, ничего не поделаешь. И я, и все остальные должны это принять. Моя большая мечта, к сожалению, разбита!

Теперь я желаю своей команде успехов в Катаре и буду держать пальцы скрещенными из дома! Увидимся на поле!» – написал Ройс в соцсетях.

Ройс пропустит ЧМ из-за травмы. Этот кошмар преследует его всю карьеру