Аршавин о Чистякове: «После победы все бы радовались, обнимались, но получилось по-другому. Надеюсь, он продолжит играть за «Зенит»

высказался о скандале вокруг защитника «Зенита» .

Напомним, Чистяков совершил результативную ошибку в моменте со вторым голом «Ахмата», и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир , который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

После этого защитник был выведен из основного состава «Зенита», но вскоре вернулся к тренировкам.

«Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают.

Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались. Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены.

Надеюсь, что все будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб», – сказал заместитель генерального директора .