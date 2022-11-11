Аршавин о ЧМ-2022: «Фавориты — Бразилия и Франция, но французы потеряли много игроков. Им будет сложно»

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Андрей Аршавин высказался о предстоящем ЧМ-2022.

— Будешь ли следить за ЧМ-2022? За кого станешь болеть? Твои фавориты?

— Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении.

Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были — Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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