Аршавин о ЧМ-2022: «Фавориты — Бразилия и Франция, но французы потеряли много игроков. Им будет сложно»
Андрей Аршавин высказался о предстоящем ЧМ-2022.
— Будешь ли следить за ЧМ-2022? За кого станешь болеть? Твои фавориты?
— Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении.
Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были — Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
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