Аршавин о ЧМ-2022: «Фавориты — Бразилия и Франция, но французы потеряли много игроков. Им будет сложно»

высказался о предстоящем .

— Будешь ли следить за ЧМ-2022? За кого станешь болеть? Твои фавориты?

— Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении.

Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были — и , но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».