Андрей Аршавин: «Игра на Кипре – это был не предел мечтаний Кокорина. Думаю, еще 2-3 года поиграет и завершит карьеру, не реализовав то, что мог»
Андрей Аршавин высказался об игре Александра Кокорина за «Арис».
– Александр Кокорин сейчас зажигает в кипрском «Арисе». Нашел свою команду?
– Думаю, игра на Кипре – это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо.
Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, – всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.
– Почему же у него не получилось в «Фиорентине»?
– Я не знаю. Если бы он там играл, прошло бы какое-то время и что-то пошло не так, или, наоборот, все бы пошло так… А тут просто человека взяли, и он не играл.
– Верите, что «Арис» сможет выкупить Кокорина?
– Смотря за сколько. Просто я не понимаю, о каких суммах идет речь.
– Когда-то ходили разговоры, что «Фиорентина» была готова расстаться с Сашей бесплатно...
– Я думаю, они и сейчас готовы отдать, просто не думаю, что «Арис» готов платить Кокорину ту же зарплату, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
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