Андрей Аршавин: «Игра на Кипре – это был не предел мечтаний Кокорина. Думаю, еще 2-3 года поиграет и завершит карьеру, не реализовав то, что мог»

высказался об игре Александра Кокорина за «Арис».

– сейчас зажигает в кипрском . Нашел свою команду?

– Думаю, игра на Кипре – это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо.

Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, – всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.

– Почему же у него не получилось в «Фиорентине»?

– Я не знаю. Если бы он там играл, прошло бы какое-то время и что-то пошло не так, или, наоборот, все бы пошло так… А тут просто человека взяли, и он не играл.

– Верите, что «Арис» сможет выкупить Кокорина?

– Смотря за сколько. Просто я не понимаю, о каких суммах идет речь.

– Когда-то ходили разговоры, что была готова расстаться с Сашей бесплатно...

– Я думаю, они и сейчас готовы отдать, просто не думаю, что «Арис» готов платить Кокорину ту же зарплату, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».