Тен Хаг о фанатах «МЮ»: «Футбол – для болельщиков, и мы должны это осознавать. Нам нужна связь с ними»

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Эрик тен Хаг высказался об отношениях «Манчестер Юнайтед» с фанатами.

Главный тренер «манкунианцев» сказал, что старается сблизить игроков и болельщиков.

«Это определенно было частью нашего плана. Нужна связь с болельщиками.

«Манчестер Юнайтед» – это большая величина в мире, и нужно продемонстрировать приверженность и наладить взаимодействие.

Необходимо создать единство, так же мы хотим вести себя и на поле. Команда должна понять это, и все вокруг «Манчестер Юнайтед» должны понять, что болельщики всегда рядом. Футбол – для болельщиков, и мы должны это осознавать», – сказал Тен Хаг.

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