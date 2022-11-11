«Серхио Рамос – лучший защитник мира». Хакими после невызова партнера по «ПСЖ» на ЧМ-2022
Ашраф Хакими отреагировал на невызов Серхио Рамоса на ЧМ-2022.
Некоторое время назад была объявлена заявка сборной Испании на чемпионат мира. 36-летний центральный защитник «ПСЖ» в нее не вошел.
«Серхио Рамос – лучший защитник мира», – написал игрок «ПСЖ» в твиттере после объявления состава сборной Испании на турнир.
В этом сезоне Рамос провел 19 матчей в составе «ПСЖ», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Фати, Гави, Педри, Альба, Бускетс, Асенсио, Ферран, Карвахаль – в составе Испании на ЧМ-2022. Рамос, Де Хеа и Кепа в Катар не едут
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