«Серхио Рамос – лучший защитник мира». Хакими после невызова партнера по «ПСЖ» на ЧМ-2022

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Сборная Испании по футболу ЧМ-2022 Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими отреагировал на невызов Серхио Рамоса на ЧМ-2022.

Некоторое время назад была объявлена заявка сборной Испании на чемпионат мира. 36-летний центральный защитник «ПСЖ» в нее не вошел.

«Серхио Рамос – лучший защитник мира», – написал игрок «ПСЖ» в твиттере после объявления состава сборной Испании на турнир.

В этом сезоне Рамос провел 19 матчей в составе «ПСЖ», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.

Фати, Гави, Педри, Альба, Бускетс, Асенсио, Ферран, Карвахаль – в составе Испании на ЧМ-2022. Рамос, Де Хеа и Кепа в Катар не едут

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные