Серхио Рамос: «Мечтаю вернуться в сборную Испании и сыграть на ЧМ-2022»

Серхио Рамос признался, что мечтает сыграть за сборную на .

«Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета. Я снова хорошо себя чувствую и буду готов, но, конечно, это зависит не от меня, а от , которого я очень уважаю.

Я мечтаю вернуться в сборную и сыграть на этом чемпионате мира. Надеюсь, я смогу оказаться в Катаре», – сказал защитник «ПСЖ».

В этом сезоне 36-летний футболист сыграл за в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику игрока, который попал в предварительный состав сборной Испании на ЧМ-2022, можно найти здесь.

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