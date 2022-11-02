Серхио Рамос: «Мечтаю вернуться в сборную Испании и сыграть на ЧМ-2022»
Серхио Рамос признался, что мечтает сыграть за сборную Испании на ЧМ-2022.
«Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета. Я снова хорошо себя чувствую и буду готов, но, конечно, это зависит не от меня, а от Луиса Энрике, которого я очень уважаю.
Я мечтаю вернуться в сборную и сыграть на этом чемпионате мира. Надеюсь, я смогу оказаться в Катаре», – сказал защитник «ПСЖ».
В этом сезоне 36-летний футболист сыграл за «ПСЖ» в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику игрока, который попал в предварительный состав сборной Испании на ЧМ-2022, можно найти здесь.
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