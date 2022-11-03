Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» с 21 метра признан лучшим на неделе в ЛЧ

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Гол Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» открыл счет в матче с «Ювентусом» (2:1). Он получил пас от Лионеля Месси, ушел от двух защитников «Ювентуса» и пробил с 21 метра в правый нижний угол.

Также на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов претендовали мячи хавбека «Бенфики» Жоау Мариу в ворота «Маккаби» (6:1), форварда «Баварии» Эрика-Максима Шупо-Мотинга в матче с «Интером» (2:0) и полузащитника «Селтика» Жоты Невеша в ворота мадридского «Реала» (1:5). Посмотреть их можно здесь.

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