Де ла Ред о Мбаппе и «Реале»: «Он отказал лучшему клубу мира. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о победе в Лиге чемпионов»

Рубен де ла Ред прокомментировал решение не переходить в «Реал».

Минувшим летом нападающий продлил контракт с , несмотря на слухи о желании уйти в мадридский клуб.

– Нужен ли теперь Мбаппе «Реалу»?

– Было столько слов, но в итоге он не перешел. Сказать «нет» «Реалу» – сказать «нет» лучшему клубу в мире.

В любом случае решение всегда за футболистами. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о том, что необходимо выиграть Лигу чемпионов. Денег у него и так много, – сказал бывший хавбек .