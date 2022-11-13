Динамо — ЦСКА: прогноз на матч 13.11.2022, МИР Российская Премьер-Лига

13 ноября, в воскресенье, московское «Динамо» на своем поле примет земляков из ЦСКА в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:30.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5.

Динамо

Как раз после первого матча с ЦСКА в этом сезоне, который состоялся в 12-м туре, динамовцы набрали хороший ход и после дерби одержали три победы в трех турах.

Сначала команда Славиши Йокановича на своем поле не без труда обыграла «Оренбург» (3:2), затем смяла «Локомотив» (3:1) на его стадионе, а после этого одержала вторую крупную победу в чемпионате, разгромив «Химки», — 6:1.

После столь успешного завершения первого круга, казалось, что динамовцы продолжат удачно выступать и во второй половине первенства, но в 16-туре уступили в гостях «Ростову» 1:2. При этом счет абсолютно не отражает происходящего на поле: бело-голубые по игре были явно лучше команды Валерия Карпина, должны были увозить из Ростова-на-Дону очередные три очка, но не реализовали свои моменты и пропустили две контратаки.

После этого поражения «Динамо» осталось на шестом месте турнирной таблицы, хотя в случае победы над «Ростовом» могло догнать и ЦСКА, и ростовчан и делить с ними третье место.

Скорее всего, обидная осечка в последнем туре не собьет динамовцев с их пути: после игровых проблем в середине первого круга, после которых даже ходили слухи об отставке Йокановича, команда явно набрала хорошую форму. Многочисленные новички «Динамо» адаптировались в команде, все футболисты привыкли к требованиям сербского специалиста, и команда стабилизировала свои результаты.

Безусловно, главной фигурой в атаке «Динамо» на данный момент является Федор Смолов — нападающий забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Как раз из-за хорошей формы Смолова в основной состав команды не проходит Константин Тюкавин. Но нападающий молодежной сборной России уверенно выходит на замену и забил уже пять мячей — это второй результат в команде.

Перед игрой с ЦСКА Йокановичу предстоит немного поломать голову над составом из-за травм и дисквалификаций. Защитник Роберто Фернандес уже точно не выйдет на поле в оставшихся до зимней паузы матчах — парагваец получил травму бедра в матче с «Химками».

Также не сыграют против армейцев защитник Диего Лаксальт и полузащитник Денис Макаров — оба футболисты получили по четвертой желтой карточке в матче с «Ростовом».

ЦСКА

ЦСКА в последнее время очень нестабилен — команда, успешно начавшая сезон, в в октябре-ноябре с трудом набирает очки и в последних пяти турах одержала только одну победу над «Локомотивом» (1:0).

До игры с железнодорожниками у ЦСКА была серия из трех ничьих: с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (2:2).

В предыдущем туре команда Владимира Федотова и вовсе уступила одному из аутсайдеров чемпионата «Пари НН» с минимальным счетом. Драматизма этому поражению добавляет тот факт, что нижегородцы нанесли всего один удар по воротам Игоря Акинфеева, но именно он стал решающим.

Неровное выступление ЦСКА связано со спадом лидеров команды — Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля. Латиноамериканские футболисты за последние семь матчей на двоих соорудили только два результативных действия. Как раз в дерби с «Локомотивом» колумбиец и парагваец организовали победный гол — Карраскаль навесил, а Медина здорово пробил головой.

Федор Чалов, в целом здорово проводящий сезон, в последних двух турах тоже не отметился полезными действиями. Хотя до этого нападающий забил 10 голов и отдал одну голевую передачу.

После поражения от «Пари НН» армейцы остались на четвертом месте турнирной таблицы, отставая от идущего на третьем строчке «Ростова» на три очка.

Динамо — ЦСКА: история личных встреч

С 2003 года команды встречались между собой 42 раза, и здесь небольшое преимущество у «Динамо»: бело-голубые побеждали 15 раз, армейцы — 13.

В последнем дерби, которое состоялось 8 октября, ЦСКА на своем поле упустил победу — 1:1. Команды обменялись голами еще в первом тайме: на гол Виллиана у гостей ответил точным ударом Федор Смолов.

Коэффициенты букмекеров на матч Динамо — ЦСКА

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Динамо Ничья Победа ЦСКА ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 2.65 3.40 2.70 2.08 1.73 Fonbet 2.55 3.60 2.60 2.00 1.80 Winline 2.55 3.40 2.65 2.06 1.71 Pari 2.60 3.35 2.60 2.07 1.70 1хСтавка 2.61 3.66 2.70 2.08 1.83

Букмекерские конторы не видят явного фаворита в матче и дают приблизительно равные коэффициенты на победу той и другой команды.

Динамовцы не проигрывали ЦСКА на своем поле с 2016 года, поэтому можно и сейчас взять ставку 1Х в «Лиге Ставок» с коэффициентом 1,45.

Также команды наверняка пробьют «верх», и ставка ТБ 2,5 за 1,73 должна проходить.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Динамо – ЦСКА