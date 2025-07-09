«Лидс» за 12 млн евро купил защитника «Лилля» и сборной Швеции Гудмундссона. Контракт – на четыре года
Габриель Гудмундссон перешел в «Лидс» из «Лилля».
Английский клуб сообщил о переходе 26-летнего левого защитника.
Шведский футболист подписал договор с «Лидсом» до 2029 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, по данным L’Equipe.
В прошлом сезоне Габриель Гудмундссон сыграл 30 матчей в Лиге 1 и забил два гола, проводя в среднем 59 минут на поле.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лидса»
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