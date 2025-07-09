Лисандро Мартинес: «МЮ» – один из лучших клубов мира. У Аморима хорошая энергия и желание. Перемены необходимы, наше положение в таблице неприемлемо»

Лисандро Мартинес назвал «Манчестер Юнайтед» одним из лучших клубов мира.

В прошлом сезоне команда тренера Рубена Аморима стала 15-й в таблице АПЛ

«Думаю, что, как и в любом клубе, если что-то не работает, нужно это изменить.

Необходимо проанализировать, что работает, а что нет, и внести соответствующие изменения, потому что именно так работают отличные клубы. «Манчестер Юнайтед» – один из лучших клубов в мире.

Рубен Аморим пришел в команду с очень хорошей энергией и желанием. Я верю, что он внесет необходимые изменения.

Без сомнения, перемены необходимы, потому что то положение, в котором мы оказались в таблице за последние два сезона, неприемлемо», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед » Лисандро Мартинес .