Лисандро Мартинес: «МЮ» – один из лучших клубов мира. У Аморима хорошая энергия и желание. Перемены необходимы, наше положение в таблице неприемлемо»
Лисандро Мартинес назвал «Манчестер Юнайтед» одним из лучших клубов мира.
В прошлом сезоне команда тренера Рубена Аморима стала 15-й в таблице АПЛ
«Думаю, что, как и в любом клубе, если что-то не работает, нужно это изменить.
Необходимо проанализировать, что работает, а что нет, и внести соответствующие изменения, потому что именно так работают отличные клубы. «Манчестер Юнайтед» – один из лучших клубов в мире.
Рубен Аморим пришел в команду с очень хорошей энергией и желанием. Я верю, что он внесет необходимые изменения.
Без сомнения, перемены необходимы, потому что то положение, в котором мы оказались в таблице за последние два сезона, неприемлемо», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
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