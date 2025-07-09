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  • Сергей Кирьяков: «Наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных. «Динамо» пришло к пониманию, что нужен наш тренер. Уже что-то особенное, что отказались от иностранцев»
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Сергей Кирьяков: «Наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных. «Динамо» пришло к пониманию, что нужен наш тренер. Уже что-то особенное, что отказались от иностранцев»

Сергей Кирьяков считает, что российские тренеры превосходят иностранных.

«Динамо» за последнее время вот пришло к пониманию, что нужен наш специалист. Это же какой-то плюс, наверное.

Уже что-то особенное, особенно для «Динамо», что вдруг отказались от иностранцев и решили сделать выбор в пользу российского тренера.

Сергей Семак достаточно успешно работает с «Зенитом», а до него сколько иностранцев работало? Наконец-то приняли решение поставить нашего специалиста – ну, наверное, не прогадали.

Понятно, что нет международных матчей, понятно, что лакмусовая бумажка для наших клубов – это кубки. К сожалению, нас там нет, и вряд ли мы там скоро будем.

Но для России, на мой взгляд, наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных», – сказал бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?4182 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
logoСергей Кирьяков
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
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