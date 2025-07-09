Сергей Кирьяков: «Наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных. «Динамо» пришло к пониманию, что нужен наш тренер. Уже что-то особенное, что отказались от иностранцев»
Сергей Кирьяков считает, что российские тренеры превосходят иностранных.
«Динамо» за последнее время вот пришло к пониманию, что нужен наш специалист. Это же какой-то плюс, наверное.
Уже что-то особенное, особенно для «Динамо», что вдруг отказались от иностранцев и решили сделать выбор в пользу российского тренера.
Сергей Семак достаточно успешно работает с «Зенитом», а до него сколько иностранцев работало? Наконец-то приняли решение поставить нашего специалиста – ну, наверное, не прогадали.
Понятно, что нет международных матчей, понятно, что лакмусовая бумажка для наших клубов – это кубки. К сожалению, нас там нет, и вряд ли мы там скоро будем.
Но для России, на мой взгляд, наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных», – сказал бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости