Депутат Журова о тренерах-легионерах в футболе: «Иностранный консультант-тренер не так плох. Должен ли он быть главным? Наверное, нет»

Светлана Журова высказалась про иностранных тренеров в российском футболе.

«Тут вопрос целесообразности. Хорошо, когда есть и наш, и иностранец.

Разные практики применяются. Когда у меня был и русский, и иностранный тренер, это очень хорошо сказывалось на конкуренции на международной арене.

Ведь я знала все секретики, которые были у моих соперников.

Знала методики, понимала, как они тренируются, и могла все интегрировать в свою подготовку, выбрав лучшее.

С этой точки зрения иностранный консультант-тренер не так плох. Но вопрос: должен ли он быть главным? Наверное, нет.

Консультант для главного тренера – вполне хорошая практика», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.