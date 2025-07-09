21-летний защитник «Палмейраса» Хиай интересен «Зениту». Контакты о трансфере аргентинца уже были

Агустин Хиай попал в сферу интересов «Зенита».

Российский клуб заинтересовался 21-летним правым защитником «Палмейраса », об этом сообщает журналист Жулио Мигел Нето.

Отмечается, что между командами уже были контакты на предмет возможного трансфера аргентинского футболиста.

Агустин Хиай провел четыре матча на клубном чемпионате мира и в каждой из встреч появлялся на поле в стартовом составе.

Также футболист сыграл 11 игр в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии. Статистику игрока можно изучить по ссылке .