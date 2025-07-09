70 556 зрителей посетили матч «Флуминенсе» и «Челси» в полуфинале клубного ЧМ. До игры сообщалось о снижении цен на билеты до 13 долларов
70 тысяч зрителей посетили матч «Флуминенсе» и «Челси».
Команда тренера Энцо Марески обыграла бразильский клуб (2:0) в полуфинальном матче клубного чемпионата мира.
Игра прошла в Ист-Ратерфорде – ее посетили 70 556 болельщиков. Стадион вмещает 82 566 зрителей.
Рекорд посещаемости турнира принадлежит встрече «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0). Матч в Пасадине посетили 80 619 зрителей.
До матча «Флуминенсе» и «Челси» сообщалось о снижении стоимости билетов с 474 до 13 долларов.
Также футболисты лондонцев размещали на своих страницах в соцсетях ссылки, которые ведут на сайт продажи билетов на клубный чемпионат мира.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
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