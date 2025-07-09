70 556 зрителей посетили матч «Флуминенсе» и «Челси» в полуфинале клубного ЧМ. До игры сообщалось о снижении цен на билеты до 13 долларов

70 тысяч зрителей посетили матч «Флуминенсе» и «Челси».

Команда тренера Энцо Марески обыграла бразильский клуб (2:0) в полуфинальном матче клубного чемпионата мира.

Игра прошла в Ист-Ратерфорде – ее посетили 70 556 болельщиков. Стадион вмещает 82 566 зрителей.

Рекорд посещаемости турнира принадлежит встрече «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0). Матч в Пасадине посетили 80 619 зрителей.

До матча «Флуминенсе » и «Челси » сообщалось о снижении стоимости билетов с 474 до 13 долларов.

Также футболисты лондонцев размещали на своих страницах в соцсетях ссылки, которые ведут на сайт продажи билетов на клубный чемпионат мира.