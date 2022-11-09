Фердинанд о ван де Беке в «МЮ»: «В АПЛ он даже близко не показывает того, на что способен. Никак не может нащупать ритм»

оценил игру Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

«Я наблюдал за ним в четырех или пяти играх и еще несколько раз в «Аяксе». Это было давно, но он был одним из наиболее ценных игроков.

Его [основная] проблема в «МЮ» заключается в том, что он никогда не доходит до штрафной, и поэтому у него нет возможности показать свои лучшие качества.

В Манчестере он никак не может нащупать ритм и набрать форму. Выступление, которое мы увидели [в матче с «Астон Виллой»], было таким же, как и другие его матчи в составе «Юнайтед» – он вообще не был заметен.

Тен Хаг хорошо знает его, знает, на что он способен. В , да и вообще в , он пока даже близко этого не показал», – сказал Фердинанд в своем подкасте FIVE.

Роналду, ван де Бек и Линделеф – худшие у «МЮ» в матче с «Виллой». У них 3 балла из 10 от MEN