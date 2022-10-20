Фердинанд о тренере «МЮ»: «Не уверен, что предпочел бы Конте тен Хагу. «Тоттенхэм» играет убого»

Экс-защитник раскритиковал игру «Тоттенхэма».

«Шпоры» уступили «МЮ» (0:2) в 12-м туре , допустив 28 ударов по своим воротам и пробив 9 раз.

«Я бы сейчас не стал говорить, что предпочел бы видеть во главе «МЮ» Конте, а не тен Хага. Антонио – прекрасный тренер, у него есть сильные качества, которыми я восхищаюсь. Он победитель, он диктует свои условия, он следит за дисциплиной, он страстный и внимательно относящийся к деталям специалист.

Но если прямо сейчас посмотреть на игру двух команд, то видно, что «шпоры» показывают убогий футбол, особенно против больших клубов. Я смотрел их матч с – они просто сидели в своей штрафной большую часть игры. Они опасно контратаковали, но на этом все.

«МЮ» переигрывал большую часть времени, если не всю игру, и особых шансов у «шпор» не было. «Тоттенхэм» не выглядит как уверенная в себе команда.

Я не знаю, можно ли оценить работу тен Хага в этом сезоне выше, чем работу Конте, но траектория у Эрика выглядит более многообещающей», – сказал Фердинанд на своем YouTube-канале.

«МЮ» провел лучший матч при Тен Хаге: мощный прессинг, доминирование в центре, уверенная победа. Без шансов для Конте