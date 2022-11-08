Фердинанд о Роналду: «В ходе сезона бывают подъемы и спады. Сейчас он борется за набор формы – после ЧМ будет лучше, возможно»

высказался о спаде форварда Криштинану Роналду.

«На этих выходных никто не покрыл себя славой [в матче против «Астон Виллы»]. Время покажет – только в конце сезона можно будет оценить, что Роналду сделал для команды, сколько голов он забил.

В течение сезона бывают подъемы и спады. Сейчас не забивает столько, сколько мы привыкли видеть.

Вероятно, он борется за набор физической формы. Если он поедет на чемпионат мира и сыграет там, то, возможно, вернется в более хорошей форме, чем та, в которой он уехал. Никогда не знаешь наперед», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале Vibe with Five.

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Эмери прибил «МЮ» в первом матче с «Астон Виллой». Легко остановил капитана Роналду