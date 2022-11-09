Саутгейт не включил Джеймса в состав Англии на ЧМ-2022. Тренер не хочет рисковать здоровьем травмированного защитника «Челси»

Защитник не сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Вчера главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил футболисту, что не включит его в состав национальной команды, пишет The Athletic.

Причина – травма колена, полученная 22-летним игроком в октябре. Саутгейт не хочет рисковать здоровьем Джеймса.

Отмечается, что Рис был очень расстроен этой новостью, так как рассчитывал восстановиться к началу турнира. Тем не менее он уважает решение тренера.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Англия сыграет в группе B вместе с Ираном, США и Уэльсом.

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