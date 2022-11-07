Райс о финале Евро-2020: «Мы еще больше сплотились и преодолели эту неудачу. Теперь можем развиваться и становиться лучше»

рассказал, как повлияло на сборную Англии поражение в финале .

«После того поражения мы собрались вместе, и Гарет [Саутгейт] сказал несколько действительно важных слов.

Думаю, это еще больше сплотило нас как команду, потому что тогда мы должны были квалифицироваться на чемпионат мира в следующем раунде игр. И мы действительно смогли преодолеть неудачу, показали нашу сплоченность и силу.

Я чувствую, что мы можем продолжать развиваться и становиться лучше, потому что мы создали действительно сплоченную команду», – сказал полузащитник и сборной в интервью Copa90.

Напомним, Англия в Лондоне проиграла Италии по пенальти в финале чемпионата Европы.