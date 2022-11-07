Райс о финале Евро-2020: «Мы еще больше сплотились и преодолели эту неудачу. Теперь можем развиваться и становиться лучше»
Деклан Райс рассказал, как повлияло на сборную Англии поражение в финале Евро-2020.
«После того поражения мы собрались вместе, и Гарет [Саутгейт] сказал несколько действительно важных слов.
Думаю, это еще больше сплотило нас как команду, потому что тогда мы должны были квалифицироваться на чемпионат мира в следующем раунде игр. И мы действительно смогли преодолеть неудачу, показали нашу сплоченность и силу.
Я чувствую, что мы можем продолжать развиваться и становиться лучше, потому что мы создали действительно сплоченную команду», – сказал полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии в интервью Copa90.
Напомним, Англия в Лондоне проиграла Италии по пенальти в финале чемпионата Европы.
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