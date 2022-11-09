Конор хочет стать владельцем «Ливерпуля»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении приобрести футбольный клуб «Ливерпуль».
После того как «Ливерпуль» выставили на продажу, болельщик в соцсети попросил бойца приобрести клуб.
«С удовольствием! Я запросил информацию об этом, да. Как только я услышал, что команду выставили на продажу. Какой поворот событий! Какой клуб!» – написал Макгрегор.
Ранее ирландец уже заявлял, что хочет купить «Селтик», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
7 ноября стало известно, что компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая «Ливерпулем» с 2010 года, подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой.
Источники полагают, что за «Ливерпуль» могут оценить более чем в 4 миллиарда из-за истории клуба, трофеев, глобальной базы болельщиков и высокой коммерческой ценности.
FSG продает «Ливерпуль» из-за провала Суперлиги и выгодной продажи «Челси». Цена клуба может быть более 4 млрд фунтов (ESPN)
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